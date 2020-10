Ook Vlaamse experts pleiten nu voor extra maatregelen: “Korte strenge lockdown vermijdt veel langere semi-lockdown”

Microbioloog Emmanuel André (KU Leuven) benadrukte gisteren al dat de huidige cijfers veel slechter zijn dan toen de eerste lockdown in maart werd afgekondigd. “We moeten dit vandaag durven zeggen, we moeten durven spreken over een nieuwe lockdown”, zei André bij RTBF. André ziet ook geen heil in een apart beleid voor Vlaanderen en Wallonië. “Mocht Vlaanderen nu kiezen voor minder strenge maatregelen, zou dat alleen maar tijdverlies opleveren.

Quote We zitten nu in een heel zenuwslo­pen­de fase Viroloog Steven Van Gucht

Ook viroloog Steven Van Gucht vindt dat er “sowieso” over een lockdown “moet gepraat worden”.“We zitten nu in een heel zenuwslopende fase”, reageert Steven Van Gucht in ‘De Wereld Vandaag’. “Er zijn een aantal strenge maatregelen uitgevaardigd, maar het effect daarvan zullen we pas tegen het einde van de maand kunnen opmeten”, zei Van Gucht gisteren in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1.

Volgens Van Ranst kan “een korte strenge lockdown” “een veel langere semi-lockdownperiode” vermijden “die uiteindelijk iedereen gaat uitputten en frustreren en zowel een grotere gezondheidskost als een grotere socio-economische kost gaat hebben”. In een reactie op zijn tweet schrijft Van Ranst dat die korte lockdown een maand zou moeten duren.

Ook epidemioloog Pierre Van Damme zei eerder deze ochtend dat een lockdown op tafel moet gelegd worden. “We zien in het buitenland landen die in een betere situatie zitten, wel in lockdown gaan”, zei Van Damme bij HLN LIVE. Al wil dat ook niet zeggen dat die lockdown er sowieso komt. Volgens Van Damme is het mogelijk ook te vroeg aangezien het nog maar een week geleden is sinds de vorige maatregelen werden genomen en het nog wachten is op de effecten daarvan.