Ook Vlaamse boeren voeren vanavond actie tegen stikstofbeleid

Het idee ontsproot bij een aantal landbouwers die ook aanwezig waren bij de protestactie in het Nederlandse Stroe, ongeveer een week geleden. De actie leeft vooral op sociale media, maar wordt ook mee ondersteund door de Stuurgroep Vennengebied, die de belangen van familiale landbouwbedrijven in de regio van het Turnhouts Vennengebied behartigt.

"Hoeveel boeren precies zullen deelnemen, is moeilijk in te schatten", vertelt Danny Hereijgers van de Stuurgroep. Wat wel vaststaat, is dat het zwaartepunt in de provincie Antwerpen wordt verwacht, waar boeren zich tussen 20 en 21.30 uur over zo veel mogelijk plaatsen langs de E19 en E34 willen verspreiden. Maar ook in andere provincies zouden op hetzelfde tijdstip acties plaatsvinden.