Ook Vlaams Parlement versoepelt: opnieuw iets meer parlementsleden toegelaten voor plenaires

Het Vlaams Parlement gaat in september opnieuw wat meer parlementsleden toelaten voor de plenaire vergaderingen. Zo zullen er voor de Septemberverklaring en het debat nadien 70 volksvertegenwoordigers toegelaten zijn. Bijna een jaar lang was dat aantal beperkt tot 39 plus de voorzitter. De commissies zullen zelf kunnen beslissen of ze digitaal, fysiek of hybride vergaderen. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement maandag beslist.

Het Vlaams Parlement heeft zich maandag gebogen over de verdere afbouw van de coronamaatregelen. Het Vlaamse halfrond vergadert door de gezondheidscrisis al bijna 1,5 jaar in een afgeslankte samenstelling. Zo is het aantal parlementsleden dat de plenaire vergadering fysiek mag bijwonen al bijna een jaar beperkt tot maximaal 39.

Opgetrokken

Voor de rest van september wordt dat aantal opgetrokken tot 70. "Een volledige capaciteit (met 124 parlementsleden, red.) is door het Brusselse politiebesluit nog niet mogelijk. We moeten de afstandsregel van 1,5 meter respecteren en dat betekent een uitbreiding tot maximum 70", legt Ellen Van Orshaegen, kabinetschef en woordvoerder van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, uit. Dat betekent concreet dat er bij de Septemberverklaring op 27 september en het debat over die verklaring op 29 september meer parlementsleden aanwezig kunnen zijn. De verdeling gebeurt op basis van het systeem-D'Hondt.

Verder is ook afgesproken dat het spreekgestoelte vooraan opnieuw gebruikt zal worden. Het mondmasker blijft ook verplicht, behalve voor wie het woord krijgt.

Commissiezittingen

Wat de commissiezittingen betreft, is afgesproken dat de commissies zelf zullen kunnen beslissen of ze digitaal, hybride of fysiek vergaderen. "Er is afgespoken om de commissies daar zelf over te laten beslissen in functie van de agenda van de commissie", legt Van Orshaegen uit.

Het gaat om voorlopige afspraken die gelden tot 1 oktober. Of en hoe de coronamaatregelen in het Vlaams Parlement nadien verder afgebouwd kunnen worden, moet later bekeken worden.