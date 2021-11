Ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle test positief op corona

Bemoedigen­de cijfers: al 1 miljoen Belgen kregen boostervac­cin en in woonzorg­cen­tra dalen uitbraken

In de strijd om de vierde golf zo laag mogelijk te houden, komt er hoopgevend nieuws. De campagne voor een derde prik begint stilaan onder stoom te komen en in de Vlaamse woonzorgcentra ziet men bemoedigende signalen. “Het is nog te vroeg om te juichen, maar dit is een opsteker.”

11:12