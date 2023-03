Ook vandaag wellicht geen stikstofakkoord: Jambon houdt het voorlopig bij een-op-eengesprekken

De Vlaamse regering zal wellicht vandaag ook geen stikstofakkoord bereiken. Voorlopig komt er geen nieuwe ministerraad bijeen en houdt minister-president Jan Jambon (N-VA) het bij bilaterale gesprekken met zijn ministers. N-VA en Open VLD benadrukken nogmaals dat een akkoord dringend is, maar CD&V laat zich niet onder druk zetten. “Grondigheid is belangrijker dan tijd”, reageren ministers Jo Brouns en Hilde Crevits bij het binnengaan.

Vandaag trekken landbouwers richting onze hoofdstad om te betogen tegen het stikstofakkoord dat voorligt bij de Vlaamse regering. Een akkoord dat er nog niet is en waarschijnlijk ook vandaag niet zal worden bereikt door het Vlaamse kernkabinet. Vandaag was nochtans de deadline die minister-president Jan Jambon (N-VA) zichzelf én zijn regering had opgelegd om de stikstofknoop definitief te ontwarren.

Voorlopig komt er geen nieuwe ministerraad bijeen en houdt minister-president Jan Jambon (N-VA) het bij bilaterale gesprekken met zijn ministers. Wel is er zoals elke vrijdag een Vlaamse ministerraad. Bij het binnengaan benadrukten N-VA en Open Vld nogmaals het belang van een akkoord. “Er had al een akkoord moeten liggen, in het belang van de landbouw en de economie”, zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Ik hoop dat die sense of urgency er ook is.”

Ook voor minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is het cruciaal dat er een akkoord komt. Hij herhaalde de vraag van zijn partij om de 300 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies los te koppelen van het stikstofdossier. “Laat ons dat dossier op zijn eigen waarde beoordelen. Het voorjaar staat voor de deur, landbouwers willen nu zekerheid”, aldus Somers.

CD&V laat zich echter niet onder druk zetten door haar coalitiepartners. De christendemocraten vinden het “helemaal geen schande dat een akkoord bereiken zijn tijd neemt”. “Tijd is minder belangrijk dan het feit dat het grondig en juist gebeurt”, aldus minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). De berichtgeving over een regeringscrisis spreekt ze tegen. “De Vlaamse regering is al zo vaak tot akkoorden gekomen in moeilijke dossiers. Het is niet onlogisch dat dit dossier ook tot grote en moeilijke discussies leidt.”