Ook vandaag grote hinder verwacht op luchthaven Charleroi: “Veiligheidsbedrijf wil niet meer aan tafel gaan zitten”

Vandaag zal het veiligheidspersoneel van de luchthaven van Charleroi verder staken. Dat is bevestigd aan onze redactie. Er stond op gisteravond een overleg gepland tussen de vakbonden en directie, maar dat gaat uiteindelijk niet door. Door de staking zal TUI fly drie lijnvluchten die voor vandaag waren gepland omleiden naar de luchthaven van Brussel. De betrokken passagiers worden per sms gecontacteerd.

“BSCA Security wil niet meer aan tafel gaan zitten”, weet VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters. “Daarop hebben de vakbonden beslist om de staking gewoon voort te zetten.” Ze hebben besloten om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde regionale minister, Adrien Dolimont (MR).

De luchthaven van Charleroi is sinds maandag 16 uur gesloten voor passagiers die op reis vertrekken, nadat er eerder op de dag al complete chaos was door een staking bij het veiligheidspersoneel, zoals te zien is op onderstaande beelden.

Het personeel van Security Master, dat de veiligheid in de luchthaven verzekert, legde maandagochtend het werk neer. Een deel van het personeel bezette de rondpunten richting de site, waardoor geen enkel voertuig nog door kon. Andere werknemers keerden naar huis terug, zegt Kevin Peeters, vaste vertegenwoordiger van de Franstalige socialistische vakbond FGTB.

Waarom wordt er gestaakt?

Het vakbondsfront had een stakingsaanzegging ingediend vanwege de onvrede van het personeel van Security Master. Ze zijn niet akkoord met de beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één.

Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op vlak van opleiding en vergoeding.

TUI leidt drie vluchten om

Door de staking al TUI fly haar drie lijnvluchten die voor dinsdag 18 oktober waren gepland naar Oujda, Palma de Mallorca en Rabat omleiden naar de luchthaven van Brussel, zo maakte de luchtvaartmaatschappij maandagavond bekend. De betrokken passagiers worden per sms gecontacteerd.

TUI fly vraagt hen om op de oorspronkelijk geplande tijd rechtstreeks naar de luchthaven van Brussel te gaan, aangezien de luchthaven van Charleroi niet gemakkelijk bereikbaar is. Er zijn geen vervangbussen van Charleroi naar Brussel voorzien. De retourvluchten naar België landen zoals gepland op de luchthaven van Charleroi.

