Ook Van Quickenborne pleit voor TikTok-verbod op professionele toestellen van ambtenaren

Premier De Croo vraagt advies aan CCB en Staatsvei­lig­heid over Tik­Tok-ver­bod voor ambtenaren

De federale regering vraagt advies in of een verbod op TikTok voor overheidspersoneel en Defensie nodig is. Dat laat Bram Delen, de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld), weten aan onze redactie. Het Centrum voor Cybersecurity in België (CCB) en Staatsveiligheid bekijken de zaak. Donderdag werden er vragen gesteld bij het TikTok-gebruik van defensieminister Ludivine Dedonder (PS), nadat woensdag haar cyberbaas waarschuwde voor de gevaren van de Chinese app.