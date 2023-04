Ook tweede verzoeningspoging levert geen resultaat op bij Delhaize

Het sociaal overleg bij warenhuisketen Delhaize lijkt nog altijd muurvast te zitten. Ook de tweede verzoeningsvergadering tussen vakbonden en directie, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, heeft geen resultaat opgeleverd. Dat is in vakbondskringen vernomen.

De vergadering ging zaterdag om 14 uur van start en was omstreeks 17.30 uur afgelopen. “Geen resultaat bij de bemiddelaar”, luidt het oordeel van een van de vakbonden.

Delhaize zou aan zijn plan vasthouden om alle 128 winkels in eigen beheer in een franchisemodel onder te brengen en wil, aldus de syndicale bron, “absoluut geen toepassing van de wet-Renault”. “Het sociaal overleg heeft geen enkele waarde meer bij Ahold Delhaize”, luidt het.

Sociaal conflict, deurwaarders

Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om de 128 winkels te laten uitbaten door zelfstandigen. Sindsdien woedt een stevig sociaal conflict bij de retailer, met bijvoorbeeld vele winkels die de deuren dicht houden - al is het aantal winkelsluitingen per dag wel duidelijk afgenomen. Delhaize zet inmiddels ook deurwaarders in om winkels te openen die gesloten zijn door protest van het personeel. Ook vandaag weer, zoals bij de winkels in Gent.



“We hebben vandaag deurwaarders ingezet, dat klopt”, aldus Dekelver. Het gaat om een vier- a vijftal keer. “We doen dit alleen als we merken dat er voldoende werkwilligen zijn in de winkel.” Hij spreekt ook van een “kat-en-muisspel” waarbij winkels dicht gaan en vervolgens weer open. “Er is een recht van staken, maar er is ook een recht van werken”, zo echoot de woordvoerder de CEO.

Beeld van een protest van bonden en personeel in Brussel vorige week.

Muurvast

Het sociaal overleg bij Delhaize zit sinds de aankondiging muurvast. Drie bijzondere ondernemingsraden leverden vorige maand niets op, waarna minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk het veld instuurde. Een eerste verzoeningsvergadering bij de FOD Werk voorbije dinsdag mislukte. Zaterdagnamiddag komen vakbonden en directie voor een tweede verzoeningsvergadering samen onder leiding van de sociaal bemiddelaar. Delhaize hoopt dat het overleg vlot zal verlopen en er over de intentie gepraat kan worden.

De directie garandeerde bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers en in zijn videoboodschap van gisterenavond beklemtoonde CEO Xavier Piesvaux dit opnieuw. Maar de vakbonden plaatsen hier grote vraagtekens bij.

Delhaize-CEO Xavier Piesvaux.

“De enige optie”

Nog in zijn videoboodschap herinnert Piesvaux eraan dat het veelbesproken franchiseplan “tot doel heeft de toekomst van het bedrijf te garanderen”, aangezien “de resultaten van onze supermarkten (in eigen beheer, red.) de laatste jaren voortdurend achteruit zijn gegaan”. De oplossing ligt voor de bedrijfsleider duidelijk en eenduidig in zelfstandig aangesloten winkels. De groep van zelfstandige winkels bij Delhaize gaat er immers “op vooruit op het vlak van verkoop, marktaandeel en ook winstgevendheid voor Delhaize maar ook voor de vestigingen zelf”, terwijl het “omgekeerde” gebeurt bij de supermarkten in eigen beheer.

De CEO benadrukt de noodzaak van een kalme en constructieve dialoog met de sociale partners. Afsluiten doet hij met de woorden: “Ik ben er 100 procent van overtuigd dat het Toekomstplan (het franchisplan, red.) de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers”.

Quote Zegt de CEO ons hiermee dat onderhande­len geen zin heeft? Een verontwaardigde vakbondsafgevaardigde

“Mep in het gezicht”

Verschillende Franstalige vakbondsafgevaardigden reageren bij de RTBF misnoegd op de videoboodschap. “Hoe kan hij zeggen dat het franchiseplan de enige optie is als er binnen enkele uren een nieuwe verzoeningsvergadering doorgaat? Zegt de CEO ons hiermee dat onderhandelen geen zin heeft?”, klinkt het verbouwereerd bij een afgevaardigde die anoniem wil blijven om de situatie niet te laten escaleren.

Een andere afgevaardigde spreekt over “een mep in het gezicht” voor alle personeelsleden die nog steeds hopen op een gebaar van openheid van het management. Nog een ander zegt “gedegouteerd” te zijn. Een kassierster die al sinds het begin van het conflict staakt, spreekt over “een nieuwe provocatie”. “Ik ben sprakeloos”, zegt ze.

Volledig scherm © AFP

Delhaize: “Niet bedoeld om te provoceren”

Delhaize bevestigt de video, maar wil een en ander nuanceren. “Het is in de eerste plaats ons recht en onze plicht om onze mensen te informeren over de voortgang van de zaak”, aldus woordvoerder Roel Dekelver. “Er wordt ook niets nieuws in de boodschap gezegd.”

Dekelver voegt eraan toe dat de video al gepland was voor de tweede sessie bij de sociaal bemiddelaar op het programma stond. “De timing is toevallig, het was al langer, voor de tweede sessie gepland.” Volgens de woordvoerder is de videoboodschap bovendien “zeker niet bedoeld om te provoceren’”. De CEO spreekt zich zes weken ver in het conflict uit, los van het feit dat er vandaag een tweede bemiddeling is, klinkt het.

