Ook tv-reclame is gepersonaliseerd. Oude gsm? Dan krijgt u reclame voor een nieuwe

LIVE. Labo’s overbelast: personen zonder symptomen niet meer getest, wel 10 dagen quarantai­ne

19:35 De coronacijfers blijven in België en andere Europese landen met duizelingwekkende kracht toenemen. Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land kondigde vrijdag aan strengere coronamaatregelen te nemen. Gisteravond ging de horeca alvast voor minstens een maand dicht. Momenteel vindt een cruciaal overleg plaats over het onderwijs. Lees in dit liveblog alles over de nieuwe maatregelen en laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus.