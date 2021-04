Ook tijdens de coronacrisis wordt er gepest op de werkvloer: “Collega’s spuwen nu soms naar elkaar”

Sara* begon vorig jaar, net voor de pandemie haar gezwinde intrede deed, nog vol goede moed aan haar nieuwe job bij een interimkantoor. Ze kwam terecht in een team van drie, met wie ze het allemaal goed kon vinden. “Helaas kan ik niet hetzelfde zeggen over de manager. Die zorgde meteen voor een toxische sfeer in ons team. Als ze één van ons drie een compliment gaf, zei ze in dezelfde adem hoe slecht iemand anders zijn werk had gedaan. Ze gaf regelmatig aan geen vertrouwen te hebben in ons en zorgde ervoor dat we ons dom voelden, als we vragen stelden. We zaten met drie in dezelfde situatie, maar konden elkaar door de pandemie enkel via Slack een hart onder de riem steken. Het was heel eenzaam.”