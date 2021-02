Ook steinerscholen naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe eindtermen

HET DEBAT. Waar moet er eerst versoepeld worden? Dit is jullie mening

17:43 Morgen staat er een nieuw Overlegcomité op de agenda. Hoewel de coronacijfers in ons land opnieuw in stijgende lijn zijn, gaan er steeds meer stemmen op om toch versoepelingen door te voeren. Van een grotere buitenbubbel, meer mogelijkheden voor jongeren tot een heropening van terrasjes. Verschillende politici gooiden de voorbije dagen een aantal voorstellen op tafel. Wat denk jij? Mag er versoepeld worden? En waar dan? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.