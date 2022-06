Ook Spanje heeft eigen baby William, die lijdt aan dezelfde zeldzame ziekte: “Onze kinderen krijgen meteen de doodstraf”

Nu al verkeers­druk­te in omgeving Brusselse ring door begin verlengd weekend en toestroom voetbal­fans: “Kom zo vroeg mogelijk”

Vanavond wordt er druk verkeer verwacht in de omgeving van de Heizel in Brussel, aangezien heel wat voetbalfans afzakken naar een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Daar treffen België en Nederland elkaar om 20.45 uur op de eerste speeldag van de Nations League. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er momenteel al file richting Brusselse ring. Verkeerscentrum Mobiris roept de supporters alvast op om voor het openbaar vervoer te kiezen.

15:53