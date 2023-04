Ook socialistische vakbond BBTK dient stakingsaanzegging in handel in

COLUMN. Met anderhalf miljard zijn ze, maar wie van ons noemt vijf bekende Indiërs op? “Gandhi en... Stop!’

Het meest bevolkte land ter wereld is voortaan India en niet langer China. Maar wat weet ú over India? Niet veel, stelde columnist Jan Segers vast bij een vragenrondje in zijn kennissenkring. “Vraag: ‘Tegen wie speelde Rabindranath Tagore de finale van Wimbledon in 1977?’ Antwoord: ‘Dat moet tegen Björn Borg zijn geweest.’ Fout. Tagore was geen tennisser. Hij was een dichter, Nobelprijswinnaar Literatuur.”