Ook quarantaineverlof bij afgelaste kampen

Lanjri merkte op dat ouders in dat eerste geval recht hebben op quarantaineverlof. Dat werd ingevoerd voor ouders van kinderen van wie de klas of school de deuren sloot wegens een coronabesmetting of die zelf in quarantaine moesten. In het tweede geval was het echter minder duidelijk. Lanjri gaf het voorbeeld van mensen die bij de RVA te horen kregen dat dit niet het geval was omdat het kamp niet geannuleerd was in de strikte zin, wat volgens haar een te rigide toepassing is van de regel.