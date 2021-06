Ook PVDA weigert mee te werken aan correctionalisering haatmisdrijven

De partij is niet bereid die steun te bieden, zegt voorzitter Peter Mertens nu. Hij wijst erop dat haat­spraak in alle vormen vandaag al voor een correctionele rechtbank verschijnt, behalve wanneer het in neergeschreven vorm als drukpersmisdrijf geldt. Volgens Mertens is het goed dat daar voor assisen en dus een volksjury gekozen is. "Ik wil gerust praten over het eenvoudiger en toegankelijker ­maken van assisen, maar het is wel ­belangrijk dat de drukpers vrij blijft.”