Ook PS'er riskeert onschendbaarheid te verliezen (door zware voet)

Van Langenhove vraagt aan Telegram-vol­gers om proceskos­ten mee te betalen: “Help ons met goede advocaten deze veldslag te winnen”

21 januari Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) roept zijn volgers op Telegram op om proceskosten in de zaak Schild en Vrienden te helpen financieren. Het parket van Oost-Vlaanderen diende een verzoek in om de parlementaire onschendbaarheid van het Kamerlid op te heffen. “Ik heb echter niets te verbergen. Er staat niets strafbaars in het dossier”, klinkt het in een reactie.