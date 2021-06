Ook privépraktijken van psychologen en psychiaters slibben dicht: “Totaalplan nodig om mentale lockdown te vermijden”

Doel Chauffeur zwaarge­wond na aanrijding met vrachtwa­gen die door rood licht rijdt

13:17 Een bestuurder van een personenwagen is dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij op het kruispunt van de Sint-Antoniusweg met de Ploegweg in de Waaslandhaven werd aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur van de truck verklaarde dat hij verblind was door de zon en hierdoor het rode licht niet had opgemerkt.