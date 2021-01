Ook Pfizer en BioNTech zullen inzage geven in hun Europees contract

De Europarlementsleden zijn al langer vragende partij voor meer transparantie over de aankoopovereenkomsten die de Commissie met de producenten van zes vaccins tegen Covid-19 heeft afgesloten. Die overeenkomsten bevatten afspraken over het aantal vaccindoses dat binnen een bepaald tijdsbestek aangekocht kan worden en tegen welke prijs, en vormen de basis voor de bilaterale contracten die de lidstaten vervolgens met de farmabedrijven kunnen sluiten. Maar naar die prijzen, de afspraken rond leveringen, de aansprakelijkheidsclausules, de afspraken rond intellectuele eigendom... heeft de buitenwereld het raden. De akkoorden tussen de farmabedrijven en de Europese overheden blijven geheim.



Maar nadat het Duitse CureVac vorige week als eerste zijn overeenkomst met de Commissie ter inzage heeft voorgelegd aan de leden van het Europees Parlement, doen Pfizer en BioNTech nu hetzelfde, maakte commissaris Kyriakides bekend. Ze zei niet of het contract helemaal leesbaar zou zijn. Want de ontgoocheling bij de MEP's was groot toen bleek dat hele passages in de overeenkomst met CureVac doorgehaald zijn en onleesbaar gemaakt.