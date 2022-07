Ook PFAS-bloedonderzoek voor deel van inwoners op Antwerpse rechteroever

Vorig jaar gebeurden er al bloedstaalfanames bij 800 inwoners die in een straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek wonen. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de bloedstalen hoge PFOS-waarden had.

Uitbreiding

Nu breidt minister Crevits dat bloedonderzoek uit naar de bewoners die ten oosten van de Schelde (op rechteroever) wonen, maar dan wel nog steeds binnen de perimeter van 5 kilometer rond 3M in Zwijndrecht. "We geven nu nog een grotere groep inwoners de kans om hun bloed te laten onderzoeken. De bloedstaalafnames zelf zullen dit najaar starten", klinkt het.

Voorlopig wordt een verdere uitbreiding van de bloedstaalafnames naar andere zones (of windrichtingen) in Antwerpen buiten de perimeter van 5 kilometer rond 3M nog niet voorzien.

Humaan biomonitoringprogramma

Naast het bloedonderzoek loopt er in hetzelfde gebied een humaan biomonitoringprogramma bij een 300-tal jongeren geboren tussen 2006 en 2009. Bij dit onderzoek worden de verbanden onderzocht tussen metingen in de leefomgeving (bijvoorbeeld in stof in huis of in de moestuin), de inwendige dosis van chemische stoffen en de biologische effecten (gezondheidseffecten).