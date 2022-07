Ook PFAS-bloedonderzoek voor deel inwoners Antwerpse rechteroever

PFOS en PFOA aangetrof­fen in bijna alle stalen van bodem maar niet in water of groenten

De schadelijke stoffen PFOS en PFOA zijn aangetroffen in bijna alle stalen van de bodem, compost, eieren, huisstof en serum, maar niet in water of in groenten. Dat blijkt uit een beperkte studie bij negentien mensen die niet in de huidig gekende no-regret-zones wonen en veraf van PFAS-verdachte locaties of hotspots, meldt het Vlaamse Departement Omgeving vandaag.

14 juli