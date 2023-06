Ook persoonlijk logo minister Demir zeven keer “incorrect” gebruikt

Het gebruik van haar persoonlijk logo leidde enkele weken geleden tot het ontslag van staatssecretaris Sarah Schlitz. In eerste instantie werd ze door de deontologische commissie op de vingers getikt. Dat de Ecolo-politica uiteindelijk moest opstappen , kwam doordat ze eerst ontkende dat verenigingen was gevraagd dat logo te gebruiken op promotiemateriaal, terwijl dat later volgens een subsidiegids wel degelijk het geval was.

Er mag niet de minste twijfel over zijn dat een minister steeds spreekt namens de regering en niet in persoonlij­ke naam

In vier gevallen prijkt het logo in een document. Driemaal duikt het op in een filmpje. De regeringsleider merkt op dat Demir zelf aankondigde dat ze desgevallend zonder aarzelen gebruik ervan zou laten rechtzetten indien dit ergens incorrect zou zijn gebeurd. “Terecht”, vindt Janssens, “want er mag niet de minste twijfel over zijn dat een minister steeds spreekt namens de regering en niet in persoonlijke naam. Elke zweem van belangenvermenging moet vermeden worden.”