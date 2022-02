Ook onderwijs schakelt volgende week naar code oranje

De onderwijsminister hoopt dat er na de krokusvakantie een volledig einde komt aan het mondmasker in het secundair onderwijs. "Ik begrijp maar al te goed dat ook onze scholieren hun mondmaskers beu zijn. Zeker als ze alle versoepelingen in de rest van de samenleving zien. En al helemaal als ze zelf op minder en minder plaatsen een mondmasker moeten dragen. Het is goed dat de mondmaskers niet meer verplicht blijven in het lager onderwijs, maar ik hoop dat we dezelfde stap zo snel mogelijk ook voor het secundair onderwijs kunnen zetten", aldus Weyts.