Ook Nederlandstalige organisaties steunen kort geding tegen sluiting cultuursector

Was sluiting van cultuursec­tor nodig? Dit zeggen intensivis­ten: “Ze verwachten golven tot 2025. Geen enkele arts vraagt om de mensen zo lang op te sluiten”

“Was het nu nodig, om bioscopen en theaters te sluiten?” Terwijl de politiek zich na de rebellie van de sector in allerlei bochten wringt, vroegen wij aan de mensen die in de frontlinie tegen de epidemie vechten of dat nu echt moest. Opmerkelijk, we kregen geen enkele volmondige ja.

16:59