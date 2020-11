Ook na vaccinatie zullen mensen nog in quarantaine moeten: “Nog niet zeker of vaccin gaat beschermen tegen besmetting”

“Er zijn nog onvoldoende gegevens over hoe goed het vaccin gaat werken. We weten van een aantal vaccins dat ze beschermen tegen de ziekte. Dat is 60 tot 90 procent bescherming, afhankelijk van het vaccin. Maar we weten nog niet echt of het vaccin ons gaat beschermen tegen de besmetting. Misschien kunnen we toch nog drager zijn van het virus en geen symptomen ontwikkelen. Dat is potentieel een risico”, legde Van Gucht uit.



“Zolang dat niet duidelijk is, moeten we ervan uitgaan dat het mogelijk is dat ook na vaccinatie mensen nog steeds in quarantaine moeten geplaatst worden. Zeker wanneer die mensen in contact komen met iemand die een verhoogd risico heeft op complicaties.”