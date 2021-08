Ook na PFOS-schandaal blijft 3M giftige stoffen lozen: “Leg die fabriek stil. Nu!”

Het heeft jaren geduurd, maar ondertussen is heel Vlaanderen mee in het schandaal rond de PFOS-vervuiling. De kleine stoffen (PFAS) die decennialang in de 3M-fabriek in Zwijndrecht werden geproduceerd en die zich opstapelen in ons lichaam, liggen verspreid over een kilometers groot gebied rond de fabriek en in het woongebied in Zwijndrecht. Het was pas toen er in die grond gegraven werd om de Oosterweelverbinding op poten te zetten, dat duidelijk werd hoe groot het probleem was. En toen moest het opruimen nog beginnen.