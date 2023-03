Ook na derde ondernemingsraad geen vooruitgang in sociaal conflict: minister Dermagne stuurt sociaal bemiddelaar het veld in

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft de sociaal bemiddelaar gevraagd het dossier bij Delhaize in handen te nemen en vakbonden en directie bijeen te brengen voor overleg. Dat werd dinsdag vernomen op zijn kabinet nadat de warenhuisketen daarom had gevraagd, nadat ook de derde ondernemingsraad tussen vakbonden en de directie van Delhaize opnieuw niets heeft opgeleverd.

"Er zijn vragen gesteld en antwoorden gekomen. Maar op de fundamentele vraag of er nu ruimte is tot onderhandeling, en waarover we kunnen onderhandelen, daar geeft de directie geen antwoord op", verklaarde vakbondssecretaris Wilson Wellens van ACLVB na afloop van de ondernemingsraad. "Ze zeggen dat er geen ruimte is voor onderhandelingen en zien er ook geen noodzaak toe."

Lees ook Vandaag derde ondernemingsraad bij Delhaize, vakbonden hopen op opening voor onderhandelingen

"De vergadering duurde iets langer. Maar ze blijven bij hun standpunt en willen helemaal niet horen wat de werknemers hen te zeggen hebben", voegt Cédric Claeys van ACV Voeding en Diensten toe. "Wij vragen een alternatief, het intrekken van dit plan.”

De bonden stelden opnieuw dezelfde vragen, klinkt het bij Jan De Weghe van BBTK. Volgens de directie zijn inspraak en alternatieven niet meer mogelijk, klinkt het bij de vakbondsman. "Huilen met de pet op. Het spreekwoord zegt 'derde keer, goeie keer', maar het is 'derde keer, dezelfde keer'."

“Vroegtijdig afgebroken”

In het persbericht van Delhaize klinkt het dat de bijzondere ondernemingsraad “opnieuw vroegtijdig afgebroken” is door de vakbonden. “Om het overleg toch alle kansen te geven, heeft de directie van Delhaize aan minister Dermagne gevraagd om een sociaal bemiddelaar aan te stellen.”

Delhaize blijft inzetten op sociale dialoog en hoopt op een “gelijkaardig signaal” van de bonden. De winkelketen roept daarom op “om alle supermarkten opnieuw toegankelijk te maken voor de klanten”

Via een sociaal bemiddelaar moet het overleg alle kansen krijgen, klinkt het nog. “Dit moet toestaan om alle bijkomende informatie over het toekomstplan te verstrekken, alle verdere vragen van onze sociale partners en onze medewerkers te beantwoorden en de gesprekken over de begeleidende maatregelen van dit plan aan te gaan.” Delhaize voegt eraan toe het sociaal overleg en de sociale wetgeving steeds te respecteren.

Het kabinet van minister Dermagne laat weten dat een sociaal bemiddelaar is gevraagd om het dossier in handen te nemen en de partijen bijeen te brengen voor overleg. “Ik roep beide banken op tot een open en constructieve dialoog”, aldus de minister.

Helft van de eigen winkels dicht

Delhaize kondigde begin maart de plannen aan om de 128 'eigen' winkels te franchiseren. Sindsdien is er veel protest, met vele winkels die tot nu gesloten blijven. Dinsdag gaat het om de helft van de winkels in eigen beheer. Zeker 500 tot 600 werknemers en vakbondsleden voerden dinsdag in Zellik actie aan de Delhaize-gebouwen.

Delhaize benadrukt vandaag opnieuw dat er geen impact is op de werkgelegenheid. Alle werknemers maken de overstap naar zelfstandige uitbaters, met behoud van alle loon- en arbeidsvoorwaarden, stelt het supermarktbedrijf. “De medewerkers van onze supermarkten in eigen beheer worden zowel tijdens de transitie als in de toekomst beschermd door een duidelijk wettelijk kader, op dezelfde manier als nu het geval is. Alle betrokken medewerkers behouden hun tewerkstelling en kunnen hun loopbaan verderzetten bij de toekomstige zelfstandige winkels, mét behoud van al hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden en dat zonder beperking in de tijd.”

De vakbonden plaatsen al langer veel vraagtekens bij het behoud van alle loon- en arbeidsvoorwaarden

KIJK OOK. Door de problemen bij Delhaize en een staking in het distributiecenter troffen klanten dit weekend heel wat lege rekken aan