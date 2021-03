Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit voor universeel basisinkomen als vervanging van uitkeringen

Marc Noppen: “Te vroeg om nog maar te denken aan versoepe­lin­gen”

4 maart We zitten weer aan gemiddeld 152 ziekenhuisopnames per dag en dat is geleden van 2 januari. Er liggen momenteel 1.901 Covid-patiënten in het hospitaal, van wie 434 op intensieve. De druk stijgt weer en dat voelt ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel in Jette. Voor hem kan er nog geen sprake zijn van versoepelingen. Wat de vaccinatiestrategie betreft, is hij voorstander van vaccineren volgens leeftijd.