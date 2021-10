Ook morgen blijven heel wat Lidl-filialen dicht: "Algemene sluiting is voorbarig"

Bij Lidl is al de hele week een sociaal conflict aan de gang. Vandaag bleven, net als de voorbije twee dagen, de deuren van een honderdtal vestigingen dicht. Woensdag blokkeerden actievoerders ook het distributiecentrum van de warenhuisketen in Genk. De vakbonden zijn misnoegd over de hoge werkdruk bij Lidl. Pas maandag is een nieuw overleg gepland en in afwachting daarvan hadden de vakbonden gezamenlijk opgeroepen tot algemene staking op zaterdag. “Alle deuren moeten gesloten blijven op 16 oktober”, klinkt het. “De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.”