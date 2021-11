Ook minister Crevits start onderzoek naar callcenter dat fictieve contactonderzoekers inschakelde

Is de vermeende fraude met valse facturen voor het contactonderzoek bij Yource slechts het topje van de ijsberg? Er liepen maandag bij Het Laatste Nieuws meldingen binnen van (ex-)werknemers die beweren dat er bij de Belgische dochteronderneming van het internationale bedrijf mogelijk ook gesjoemeld is met opleidingen. Zo zouden er opleidingscheques aangevraagd zijn voor opleidingen die nooit gegeven werden. Men zou vooral de tijdsduur van opleidingen gemanipuleerd hebben. Zo duurt de training van een contact tracer doorgaans slechts drie tot vier dagen, maar zou Yource in sommige gevallen veel meer dagen hebben aangerekend.

Op het kabinet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bevestigt men dat er maandagmiddag een onderzoek is bevolen. “We hebben zelf pro-actief navraag gedaan over Yource bij onze diensten en kregen nadien ook externe meldingen binnen”, klinkt het. “Daarop heeft de minister aan de Vlaamse sociale inspectie gevraagd om het dossier te onderzoeken. We willen vermijden dat er onterecht belastinggeld uitbetaald zou worden.” Het kabinet merkt op dat er voor de opleidingen voorlopig nog niks is uitbetaald. “De verrekening voor 2020 moet nog gebeuren, dus we hebben nog marge. We kunnen eerst nagaan of alles correct is verlopen. Als dat niet het geval zou zijn, dan zullen we optreden.”