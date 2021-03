Ook mensen zonder onderliggende aandoeningen kunnen al vroeger gevaccineerd worden

Ook wie geen medische onderliggende aandoeningen heeft en eigenlijk pas later aan de beurt zou mogen komen in de vaccinatiecampagne, zal mogelijk toch tegelijkertijd met ‘risicopatiënten’ worden ingeënt. Dat heeft de taskforce Vaccinatie aangekondigd. Door willekeurig 'gezonde’ mensen te mengen met de groep risicopatiënten moet de privacy van die laatsten gewaarborgd blijven.

Er is al heel wat te doen geweest over de fase in de vaccinatiecampagne na de 65-plussers: de jongere bevolking, onder de 65 jaar, met onderliggende aandoeningen. Niet alleen wordt gevreesd voor meer administratieve rompslomp dan gewoon verder gaan op leeftijd, ook over de privacy zijn grote vragen te stellen.

Maar dat is nergens voor nodig, zo verklaarde Frank Robben, de administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de drijvende kracht achter tal van IT-toepassingen binnen de overheid, gisteren tijdens een digitale briefing van de taskforce Vaccinatie. De privacy is volledig gegarandeerd: enkel uw huisarts of het ziekenfonds kan beslissen u op de lijst met risicopatiënten te zetten, en niemand in het vaccinatiecentrum zal te weten komen waarom u precies eerder aan de beurt bent. De artsen en verpleegkundigen daar weten enkel wie u bent, niet waar u aan lijdt.

En er is zelfs meer, verzekerde Robben. Om de privacy volledig te garanderen, zal in de groep van risicopatiënten ook een beperkt deel willekeurig gekozen mensen zonder onderliggende aandoeningen worden opgenomen. Op die manier zal er niemand weten of u nu een risicopatiënt bent die in de rij staat voor zijn vaccin, of niet.

Ook de privacy tegenover bijvoorbeeld uw werkgever moet op die manier gegarandeerd zijn. Door te kijken naar de datum waarop u bijvoorbeeld uw klein verlet opneemt om uw vaccin te laten zetten, zou uw werkgever kunnen afleiden tot welke groep u behoort: risicopatiënt of niet. Dat zal nu niet langer kunnen.