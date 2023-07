Ook Mathieu (53), Xavier (49) en Shanti (23) dodelijke slachtoffers van de aanslagen: wie zijn ze?

Het hof is duidelijk: de aanslagen in Brussel eisten geen 32, maar 35 dodelijke slachtoffers. Het zijn Mathieu (53), Xavier (49) en Shanti (23) die aan het lijstje werden toegevoegd. Zij overleden in de jaren na de terreuraanslagen als gevolg van zelfdoding, een kanker die niet langer behandeld mocht worden en euthanasie. Maar altijd was er een link met 22 maart 2016. “Toen de dokters daardoor zijn kankerbehandeling moesten stopzetten, was hij razend.” Dit is hun verhaal.