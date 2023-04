Ook logo Demir duikt op bij project met overheidssteun: “Niet te vergelijken met Schlitz. Ik heb niet gelogen hé”

Staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) staat in het oog van de storm, nu duidelijk is dat ze gelogen heeft over het gebruik van haar logo door organisaties die subsidies van haar kregen. Schlitz zei eerst in het parlement dat ze van niks wist, maar later werd duidelijk dat het vermelden van haar persoonlijke logo een expliciete vraag was van haar kabinet. Donderdagavond besloot de meerderheid om de stemming over haar ontslag nog een week uit te stellen.