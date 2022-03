Ook koppel bij dodelijke slachtoffers van carnavalsdrama in Strépy: "Bedankt dat je er altijd voor me was”

Het zou onder meer gaan om Mario Cascarano en zijn vrouw Micaela Imperiale. Dat melden vrienden van het koppel op Facebook en wordt bevestigd door La Nouvelle Gazette. “We zullen jou en je levensvreugde missen”, klinkt het bij een collega van de man.

Lees ook Play Burgemeester overmand door emoties bij briefing over carnavalsdrama in Strépy

Volledig scherm Mario Cascarano en zijn vrouw Micaela Imperiale. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de broer van Micaela zou bij de dodelijke slachtoffers zijn. Het zou gaan om Salvatore Imperiale. Een collega van de man bij de socialistische vakbond brengt hulde aan hem op sociale media. Noémy Bastin noemt hem “kameraad, collega, maar vooral vriend”. “Je was altijd bij de eerste om in het getouw te komen. Je was een echte militant. Je laat een grote leegte achter in onze delegatie.”

(De man staat op deze foto achteraan, de derde van links.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanmorgen werd al duidelijk dat Fred Cicero, een medewerker van L’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), ook bij de dodelijke slachtoffers was. Het ACFF staat in voor het Franstalige amateurvoetbal. De organisatie meldde zelf het overlijden van Cicero op Facebook. “De ACFF is in rouw”, klinkt het. “Fred Cicero is een van de slachtoffers van de Strépy-tragedie. Hij was een gewaardeerde medewerker van de afdeling ‘Formation des Cadres’. Rust zacht, Fred.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De man was technisch directeur van de jongerenwerking van ‘Entité Manageoise’, maar had enkele weken geleden besloten om de overstap te maken naar ‘RUS Binche’. Hij zou daar vanaf 1 juli officieel aantreden als algemeen directeur van de club, zo meldt La Nouvelle Gazette.

Cicero trainde heel wat jonge spelertjes en ook zij betuigen hun medeleven. “Bedankt dat je er altijd voor me was, dat je enkele jaren mijn coach was, dat je me altijd goede raad gegeven hebt. Rust in vrede, we zullen je nooit vergeten", klinkt het onder meer.

Ook Laure Gara is een van de dodelijke slachtoffers. Dat meldt haar nicht op sociale media en het nieuws wordt op Facebook bevestigd door voetbalclub RAEC Mons, waar de vrouw als vrijwilliger de bar uitbaatte en omschreven wordt als een moederfiguur. “Ze was erg betrokken, en deed haar werk altijd met een glimlach. Ze hield van de club”, zegt ook Gillian Hermand, de communicatiemanager bij RAEC Mons, bij Sudinfo.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Neef Flo Nurra kreeg al heel wat steunbetuigingen. “Rust in vrede, nicht”, schrijft hij. “Je was vertrokken om je te amuseren en een leuke tijd te beleven op het carnaval van Strépy, maar die chauffeur ontnam je het leven. Veel moed aan mijn familie. Ik ga je missen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er komen ook veel steunbetuigingen van vrienden binnen voor Frederic D’andrea. “Met verbazing hoorde ik vanmorgen het nieuws”, getuigt onder meer Chris Sallendre. “Ik wilde het niet geloven, het duurde even voordat ik het doorhad. Je was zo blij dat je opnieuw carnaval kon vieren, je telde de dagen af. En toen was daar opeens die gek. Ik heb niet eens woorden om te schrijven wat ik voel. Rust zacht, mijn vriend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

D’andrea was een “bewonderenswaardig” steward bij voetbalclub RAAL La Louvière. “Woorden schieten ons te kort”, klinkt het daar in een emotionele verklaring op sociale media. “De tragedie die deze ochtend plaatsvond op het carnaval van Strépy-Bracquegnies, vult ons met afschuw.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK: Carnavalsdrama in Strépy eist dramatische tol

LEES OOK: