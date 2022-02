Ook Kinderrechtencommissaris wil af van mondmaskers: “Zeker op school, met prioriteit voor de jongste kinderen”

Paul Magnette wil e-commerce dan toch niet uitbannen: “Daar is natuurlijk geen sprake van”

PS-voorzitter Paul Magnette komt in een interview met Sudinfo terug op zijn uitlatingen die hij gisteren in Humo deed. “Laat België maar een land worden zonder e-commerce”, verklaarde Magnette in het magazine. “Er is geen sprake van om alle e-commerce uit te bannen”, verduidelijkt de socialistische voorzitter vandaag.

