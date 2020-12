Ook kinderen jonger dan 12 zijn knuffelcontact

Aanleiding is de ophef op sociale media over een filmpje dat Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op 6 december op Facebook plaatste. Te zien is hoe zijn twee kleinkinderen van jonger dan twee bij hem thuis Sinterklaas vieren. Dinsdag - bijna drie weken later - zette Tommelein in aanloop naar kerst de puntjes op de i : “Mensen schijnen te vergeten dat familieleden uitnodigen óók een lockdownfeestje is.” Hij herhaalde dat zijn politiediensten meldingen van grote lockdownfeesten prioritair zullen behandelen, bovenop grootouders die hun enig kind met een kleinkind ontvangen. “Boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro”, deelde hij mee aan Focus-WTV. Iets wat als een boomerang in het gezicht kan terugkeren, nu blijkt dat Tommelein zelf de regels heeft overtreden. Door de twee kleinkinderen tegelijkertijd te ontvangen, was er een bezoeker te veel in huis.Ter verdediging: de Open Vld’er was lang niet de enige die in de waan was dat kinderen jonger dan twaalf niet meetellen als nauw contact. Tommelein beraadde zich hierover uitvoerig en kreeg bevestiging van de korpschef, de veiligheidscoördinator en de website van de provincie. Hij kreeg dit naar eigen zeggen zelfs te horen van de coronavirus-infolijn, zei hij aan VTM NIEUWS. Ook op de sites van de Gezinsbond en de Stad Antwerpen staat dat het mag, terwijl op Vlaanderen.be is te lezen dat het niet is toegelaten. Verwarring troef.

Woordvoerder Yves Stevens van het Crisiscentrum stelt dat het Ministerieel Besluit van 28 november duidelijk is. In Artikel 9 - in puur Wetstratees zoals altijd in Het Staatsblad - staat het volgende: “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23". Het gaat volgens de woordvoerder om één persoon, ongeacht die minder- of meerderjarig is. En dit knuffelcontact is de enige die het huis mag betreden. Eerder deze maand leidde dit nog tot een gekscherend artikel in The Washington Post.