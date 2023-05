Ook Jambon komt met 1 mei-boodschap: “Als je naar Vlaanderen kijkt, zijn de cijfers vaak veel beter dan je zou vermoeden”

Hij wijst erop dat de werkzaamheidsgraad in 2022 gestegen is tot het recordniveau van 76,7 procent. "Dit is 11 procentpunten hoger dan in het Waalse en Brusselse Gewest", aldus de minister-president. "Het is ook liefst 2 procentpunten hoger dan het EU-gemiddelde."

"Werk is en blijft de meest structurele en duurzame uitweg uit armoede", zegt Jambon. "Ook op dit vlak presteert Vlaanderen goed. Het risico op armoede of sociale uitsluiting is in Vlaanderen gedaald van 15 à 16 procent in 2010-2016 naar 11,2 procent in 2022. Dit is twee tot drie keer lager dan in het Waals en Brussels Gewest en ook de helft lager dan gemiddeld in de EU.”