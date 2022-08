Ook intensivist UZ Gent ziet steeds vaker weerstand bij beslissing om behandeling stop te zetten: “Maar meestal komt dat in orde met goede communicatie”

Volgens Sky News heeft het ziekenhuisconglomeraat Barts Health NHS Trust gewaarschuwd dat de toestand van het kind te onstabiel is voor een overbrenging en dat een transfert per ziekenwagen “heel waarschijnlijk de verslechtering zou versnellen die de familie juist wil vermijden, zelfs als er volledige uitrusting voor intensieve zorg en personeel” tijdens die overbrenging is.

“Niet in het belang van het kind”

Professor Dominique Benoit, diensthoofd Intensieve in het UZ Gent, ziet niet echt medische risico’s bij de overplaatsing van een patiënt die hersendood is, al denkt hij dat een overbrenging naar een palliatieve instelling niet echt zinvol is. “Wanneer een kind hersendood is, is het niet bewust en is er geen contact mogelijk”, legt hij uit. “Het is eerder een zet van de familie om het proces te verlengen, eerder dan een eerlijke vraag om in het belang van het kind te handelen.”