Ook inbeslagnames op kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor

Roeselare/Ardooie/Staden Populaire verpleger dreigt land uitge­stuurd te worden door opvallende regel in de wet: “Baz moet bij ons blijven. Hij is ons ‘zoete­koeks­ke’”

Bazali ‘Baz’ Mohammadi, een 27-jarige Afghaan die al zeven jaar in ons land woont en hier volop een leven aan het opbouwen is, dreigt het land uitgezet te worden. Iets waar de bewoners van het BEN woon-en zorgcentrum Sint-Vincentius in Ardooie, waar Baz als verpleger werkt, allesbehalve blij mee zijn. “Als Baz moet vertrekken, dan gaan wij met hem mee. Hij moet bij ons blijven.” Het is dan ook door een opvallende reden dat hij zijn tijdelijke verblijfsvergunning mogelijk verliest.

16:45