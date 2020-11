Ook in woonzorgcentra dreigt personeelstekort: “In één maand 20 keer zoveel besmettingen”

90 besmettingen in een woonzorgcentrum in Lochristi, 60 in Hemiksem: steeds vaker duiken ook in rusthuizen opnieuw broeihaarden op. "In één maand tijd is het aantal besmettingen bijna vertwintigvoudigd." Woonzorgcentra zijn nu beter voorbereid op het virus dan tijdens de eerste golf, maar net als in de ziekenhuizen dreigt ook daar een personeelstekort.