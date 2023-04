Ook in Waals en Brussels Parlement commotie over omstreden pensioenextra’s: “Alles werd onderling geregeld”

Marie koos haar ex als peter: “Ik wist dat ik die jongen graag zou zien, maar zó graag?”

Zanger en presentator Niels Destadsbader is trotse peter van Dréetje, het dochtertje van zijn ex Nele en bewijst - programma’s als ‘Ex on the Beach’ ten spijt - dat je met een ex een bijzondere band kunt hebben en houden. Niels en Nele blijken lang geen uitzondering. Wij gingen op babybezoek bij Leo, het zoontje van Marie en het petekind van Jurgen, de ex van Marie.