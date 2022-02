Ook in Vlaanderen wordt gestroopt, maar 111 pv's in 2020 slechts topje van ijsberg: “Pakkans kleiner geworden, nu ze met dempers en nachtkijkers jagen”

ANTWERPEN Antwerps peutertje (2) met CO-vergifti­ging afgevoerd naar het ziekenhuis

In Antwerpen is een peutertje van twee jaar oud afgevoerd naar het ziekenhuis. Het kind kampt, samen met nog drie andere mensen, met een CO-vergiftiging. Dinsdagavond werden verhoogde waarden CO gemeten in een pand in de Antwerpse Kroonstraat, een zijstraat van de Plantin en Moretuslei.

