Ook in Schelde wordt norm voor PFOS-vervuiling overschreden

Ook in de Schelde wordt de norm voor het vervuilende PFOS overschreden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen). Essenscia - sectorfederatie van de chemie en life sciences - weerlegt dat eventuele verhoogde PFOS-concentraties zouden veroorzaakt worden door afvallozingen van bedrijven in de regio.

Volgens het schriftelijke antwoord zijn er 26 bedrijven die water in de Schelde lozen dat PFAS bevat, de verzamelnaam van de chemicaliën waartoe PFOS behoort. Het gaat naast 3M ook om onder meer Bayer, BASF en Ineos.

Schauvliege pleit opnieuw voor een onderzoekscommissie en voor een stevig beleid met boetes. “We geraken nooit meer van die stoffen af omdat ze niet van nature afbreken”, zegt ze. “En als er te veel giftige stoffen in het water terechtkomen, moet dat leiden tot boetes en moeten de vergunningen herbekeken worden. Als iemand telkens veel te hard rijdt, wordt het rijbewijs ook ingetrokken.”

“Geen vergunde lozingen van PFOS”

Essenscia - sectorfederatie van de chemie en life sciences - weerlegt dat meer dan twintig sectorbedrijven een vergunning zouden hebben om afvalwater met PFOS te lozen in de Schelde. De sectorfederatie van de chemie en life sciences betreurt “ten zeerste de foutieve informatie die hierover is verspreid”, klinkt het vandaag in een persbericht.

Volgens essenscia is het correct dat bepaalde bedrijven een vergunning hebben om afvalwater te lozen, maar gebeurt die lozing volgens strikte regels en heel strenge normen en is er daarop strikte controle door de Vlaamse overheid. “Maar dit gaat dus niet over vergunde lozingen van PFOS. Die stof is al meer dan vijftien jaar verboden en de bedrijven die vandaag in de media genoemd worden, hebben die stof zelfs nooit geproduceerd. We zijn dan ook zeer verbaasd over de berichtgeving hierover”, klinkt het.

Als er verhoogde PFOS-concentraties gemeten worden in het Scheldewater, is dit omdat die stof moeilijk afbreekt, aldus de sectorfederatie. Net daarom is er op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht beslist om dergelijke stoffen uit te faseren. Bovendien zijn er ook andere bronnen die de waterkwaliteit van de Schelde beïnvloeden, zoals huishoudelijk afvalwater, historische vervuiling of lozingen verder stroomopwaarts, klinkt het nog. Volgens essenscia is er dus geen oorzakelijk verband met de huidige lozingen van bedrijven, want “die verlopen volgens het boekje en worden permanent opgevolgd op basis van milieukwaliteitsnormen”.

