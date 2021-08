Ook in ons land tekort aan beademingstoestellen voor mensen met slaapapneu na terugroepactie Philips in VS

Ook in ons land is er momenteel een tekort aan beademingstoestellen voor patiënten met slaapapneu. Oorzaak is een terugroepactie van beademingstoestellen door Philips in de Verenigde Staten. Vooral nieuwe gebruikers dreigen een tijdlang in de kou te blijven staan, legt longarts Johan Verbraecken uit bij VTM NIEUWS.

Eind vorige maand organiseerde Philips een grootschalige terugroepactie van beademingsapparaten in de Verenigde Staten. In andere landen, ook in België, geldt enkel een veiligheidswaarschuwing. De gezondheidsrisico’s worden veroorzaakt door geluiddempend schuimrubber dat in de apparaten is verwerkt. Daarvan kunnen deeltjes loskomen die ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de patiënt.

Het Belgische FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) plaatste op 20 juli al een waarschuwing op zijn website over de CPAP-, BiBAP en beademingstoestellen van Philips. Daarin luidt het dat er veiligheidsproblemen zijn gemeld, maar geen ernstige acute gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van de toestellen. Artsen raden hun patiënten aan om hun toestel te blijven gebruiken, aangezien er geen alternatief is. “Ik zou niet meer zonder dit toestel kunnen”, getuigt een patiënt bij VTM Nieuws. “Als ik het toestel niet meer zou gebruiken, zou ik waarschijnlijk de 75 jaar niet halen, omdat mijn organen en lichaam zouden lijden onder het tekort aan zuurstof.”

In ons land gebruiken 150.000 mensen met slaapapneu een beademingstoestel. Jaarlijks komen daar nog eens 10.000 patiënten bij, maar die dreigen nu in de kou te blijven staan. Omdat Philips ongeveer 50 procent van de markt in handen heeft, zorgt de terugroepactie in de Verenigde Staten ook bij ons voor een tekort. “Als Philips geen toestellen kan leveren, schakelen de slaapcentra over naar toestellen van andere fabrikanten, die de productie amper kunnen volgen. Daardoor ontstaat een tekort”, legt professor Johan Verbraecken, medisch coördinator van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen, uit. “Momenteel worden patiënten die in panne vallen met hun apparaat nog wel geholpen, maar het wordt zeer moeilijk om alle patiënten die wensen te starten met een CPAP-apparaat momenteel te bedienen”, aldus professor Verbraecken.

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) raadt patiënten die zo’n Philipstoestel gebruiken wel aan om hun apparaat te laten nakijken om zeker te zijn dat alles goed vastzit. “Die PUR-deeltjes die vrijkomen kunnen, afhankelijk van de diameter, in de diepere luchtwegen terechtkomen”, legt hij uit. “De patiënt kan dan naast hoofdpijn ook astma, ademhalingsproblemen of zelfs ontstekingsreacties ontwikkelen. Op lange termijn kan je niet uitsluiten dat die ontstekingsreacties zich ontwikkelen tot een kanker, daarom moeten we er toch wel voorzichtig mee zijn.”