Ook in Bergen werd gedetineerde per vergissing vrijgelaten

Vorige week raakte bekend dat op 21 april een gevangene per vergissing werd vrijgelaten uit de gevangenis van Sint-Gillis. Volgens ‘het Nieuwsblad’ werd diezelfde dag ook in de gevangenis van Bergen iemand per vergissing op vrije voeten gesteld. Nog een derde gedetineerde werd die dag vrijgelaten, maar dan wel drie weken te laat.

Op 21 april werd Mohamed B.B. vrijgelaten uit de gevangenis van Sint-Gillis. De man is veroordeeld voor verkrachting en is geïnterneerd en ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat wil zeggen dat hij ook na zijn straf nog opgesloten blijft als hij een gevaar blijkt voor de maatschappij.

Een persoonsverwisseling zorgde er echter voor dat hij even op vrije voeten was. Niet Mohamed B.B., maar een medegedetineerde met zeer gelijkende naam mocht die dag eigenlijk de gevangenis verlaten. Volgens Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen, was het toestel om vingerafdrukken van een gedetineerde te controleren defect. “We nemen het bijzonder ernstig. We onderzoeken verder of de voorziene procedures wel gevolgd zijn”, klinkt het in ‘het Nieuwsblad’.

Van zodra de vergissing uitkwam, werd de veroordeelde verkrachter op de ‘Most Wanted’-lijst gezet. Enkele dagen later werd hij gearresteerd in een appartement in de buurt van de gevangenis.

Diezelfde dag, op 21 april, werd ook in de gevangenis van Bergen geblunderd. Een gedetineerde die er al enige tijd in hechtenis zat, werd die dag in nog een tweede zaak aangehouden. De onderzoeksrechter besliste echter om die tweede aanhouding weer op te heffen, waarop de gevangenis hem vrijliet. Dat hij in een andere zaak wel nog aangehouden was, zag het gevangenispersoneel namelijk even over het hoofd. De man is nog steeds op vrije voeten.

Te laat

Als klap op de vuurpijl werd op 21 april nog een Roemeen vrijgelaten die al drie weken te lang in de gevangenis van Turnhout zat. Hij zat een celstraf van 40 maanden uit wegens diefstal, maar op 29 maart schroefde het hof van beroep dat terug naar 15 maanden. Dat betekende dat zijn straf was uitgezeten, maar in de gevangenis werd dat niet in het dossier van de man opgenomen. Pas op 21 april werd vastgesteld dat de man al drie weken te lang vast zat. De Dienst Vreemdelingenzaken wilde de man eigenlijk repatriëren naar Roemenië omdat hij geen verblijfsvergunning had, maar omdat hij al te lang in de cel zat kwam dat in het gedrang en moest hij meteen vrijgelaten worden.

Griffiechefs

Dat er op één dag in drie gevangenissen een gelijkaardige administratieve fout kan gebeuren is zeer uitzonderlijk, maar legt ook de vinger op een gevoelige plek in het gevangeniswezen. Op dit moment gaat een groot deel van de 35 griffiechefs in de Belgische gevangenissen met pensioen. Zij staan in voor de administratieve werking van de gevangenissen, en worden opgevolgd door nieuwe, jonge collega’s met amper ervaring. “We zetten nu volop in op de opleiding van die jonge mensen, en in het aanscherpen van de griffieprocedures”, aldus Van De Vijver.