Ook hoogdagen voor koersmode: “Vier keer meer verkoop dan anders”

Het zijn ook in de kleerkast hoogdagen voor de koers. Net als de wriemelende renners in een massaspurt proberen steeds meer kledingmerken zich in de gunst van de wielergekke man én vrouw te wurmen. Met opdrukken als ‘Allé Wout’, ‘De Muur’ en ‘Koerswijf’ of afbeeldingen van retro-truitjes, -volgwagens en zelfs -drinkbussen. "Tijdens deze heilige wielerdagen verkopen we zelfs vier keer meer dan in de rest van het jaar.”