Ook het (klein)kind van Nathalie en Chantal raakte spoorloos vermist: “Het voelde alsof we Alizée tijdens haar verdwijning al aan het begraven waren”

Zemst Fiets van vermiste vrouw (25) gevonden bij sluis in Zemst, speurders lassen pauze in van drie dagen

Aan de sluis op de Zenne in Zemst is deze voormiddag de fiets gevonden van de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van zaterdag op zondag in de rivier is gevallen. De fiets lag op een twintigtal meter van de sluis en werd herkend door de familie van het slachtoffer. Er is deze middag ook een duiker het water ingegaan, maar de zoektocht bij de eerste perimeter lijkt niets op te leveren. Ondertussen is de zoekactie weer stopgezet. Die zou pas binnen drie dagen hervat worden.