Ook grote vertragingen bij aankomende vluchten op Brussels Airport: “We wachten al bijna drie uur om uit te stappen”

LIVE. Van Gucht: “We evolueren naar staart van vijfde golf”- Nieuwe subversie van omikron in België verantwoor­de­lijk voor 14 procent van besmettin­gen

Vandaag schakelen we over op de oranje fase van de coronabarometer. Dat betekent onder meer de heropening van het nachtleven en dat er geen sluitingsuur meer is voor de horeca. Wie eerder was ingeënt met het coronavaccin van Johnson & Johnson, kan binnenkort dan weer een derde prik krijgen met een vaccin van Pfizer of Moderna. Daarover zijn de ministers van Volksgezondheid van ons land het woensdag eens geraakt. Lees alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.

16:41