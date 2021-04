Ook Groen wil dat ministers wegblijven uit Qatar

Kritiek op Qatar zwelt aan, maar Duivels zwegen tot nu toe: “Hypocriet, knielen voor Black Lives Matter en nu doen alsof je neus bloedt”

29 maart In Qatar zijn al minstens 6.500 gastarbeiders overleden op en rond werven voor het WK voetbal 2022. Velen stuiken gewoon dood op de werven, door de immense hitte. Kritiek op Qatar is er al sinds de WK-toekenning in 2010, maar nu pas lijkt de voetbalwereld wakker te schieten. De nationale voetbalploegen van Noorwegen, Duitsland en Nederland kwamen al met een statement. Maar, hoe groot is de kans op een boycot van het WK en wanneer doen onze Rode Duivels iets?