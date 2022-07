Ook FOD Financiën waarschuwt voor foutieve informatie omtrent 'geboortetrust’

Enkele mensen beweren dat ze volgens een arrest van de ‘Hoge Raad van de Kinderen’ recht hebben op een erfdeel van 1,5 miljoen euro waardoor ze nooit meer belastingen zouden moeten betalen. “Bij uw geboorte wordt niet enkel uw persoon gecreëerd, maar ook uw geboortetrust. Als we het hebben over een trust, hebben we het natuurlijk over geld. Hoeveel geld in deze trust zit weet niemand precies. En dat zal ook bij iedereen wat verschillen. Als uw geboortetrust aangemaakt wordt, wordt daar de waarde ingestort van uw gewicht in goud. Dan vraagt u zich waarschijnlijk af: waarom zouden ze me bij mijn geboorte mijn gewicht in goud geven? Dat is heel simpel: gewoon door het feit dat u leeft, creëert u waarde”, zo staat op een website te lezen die valse informatie verspreidt.