Ook federale regering komt met eigen exitplan voor Overlegcomité

In navolging van het Vlaamse exitplan zal ook de federale regering dinsdag op het Overlegcomité een eigen versoepelingsplan op tafel leggen, meldt VTM NIEUWS. Premier Alexander De Croo (Open Vld) zou met een soort compromisvoorstel komen, met het grootste verschil in de datum voor de volledige heropening van de horeca. Voor de Vlaamse regering mag de horeca vanaf 1 juni ook weer binnen open, de federale regering lijkt eerder te opteren voor 9 juni.

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen buigt zich morgen/dinsdag over het 'Zomerplan', het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Op het vorige Overlegcomité van 23 april konden de verschillende regeringen nog geen akkoord bereiken over de versoepelingen in de zomermaanden juli en augustus. Daarom bleven de afspraken toen beperkt tot die in mei en juni. Maar omdat de coronacijfers dalen en het aantal gevaccineerden gestaag stijgt, lijken de regeringen nu wél klaar om een aantal knopen over de zomermaanden door te hakken.

Vlaamse ‘Plan van de vrijheid’

De Vlaamse regering legde het afgelopen weekend alvast haar 'Plan van de vrijheid' op tafel, een stappenplan dat mikt op een terugkeer naar de "complete vrijheid" tegen 1 oktober.

Voor elke voorziene versoepeling gelden bepaalde drempels, maar concreet wil het Vlaamse plan vanaf juli bijvoorbeeld buitenevenementen met maximaal 5.000 mensen en indoorevenementen tot 3.000 mensen toelaten. Het aantal nauwe contacten zou naar vier of vijf kunnen gaan. In augustus zou dan sprake zijn van buitenevenementen tot 10.000 mensen en indoorevenementen tot 4.500 mensen. Festivals met meer dan 10.000 bezoekers moeten ook kunnen, op voorwaarde dat er vaccinatiegraad van 80 procent is en er gewerkt kan worden met sneltesten en een Europees coronpaspoort.

Voorstel van de federale regering

Premier Alexander De Croo lijkt grotendeels op dezelfde golflengte te zitten. Zo liet hij afgelopen weekend verstaan dat het in de tweede helft van de zomer mogelijk moet zijn enkele grotere festivals te organiseren.

Verder mikt de federale regering op 9 juni voor de heropening van de horeca binnen, meldt VTM NIEUWS. Binnen zou dan met vier mensen mogen (zoals op dit moment op de terrassen buiten) en buiten met zes. Vanaf 1 juli zouden we met zes mensen binnen mogen eten of drinken, buiten met acht. De horeca zou dan ook twee uur langer openblijven, tot middernacht. Nog een maand later zijn er op de terrassen geen beperkingen meer en mag binnen tafelen met acht personen.

Volledig scherm Twee jongeren gaan een café in Utrecht binnen tijdens een proef met cafebezoek binnen. © ANP

Daarnaast zouden we volgens het federale plan vanaf 12 juni weer vier mensen thuis binnen mogen ontvangen, vanaf juli zes, vanaf augustus acht en vanaf september zonder beperkingen.

Wat de evenementen betreft, zouden vanaf 1 juni evenementen buiten toegestaan zijn met maximaal 400 personen (met mondmasker en voldoende afstand). Binnen gelden diezelfde regels ook, voor maximaal 200 mensen. In juli volgt dan een sprong met buiten maximaal 2.500 mensen en binnen 2.000, in augustus loopt dat op tot 5.000 mensen buiten en 3.000 binnen. Ook de festivals kunnen doorgaan, want voor grote events zou er een uitzondering komen.

Een federale bron bevestigt maandagavond enkel dat het de bedoeling is verder vooruit te kijken en een soort kalender vast te leggen met data en drempelwaarden, maar dat die onder voorbehoud zijn van de bespreking op het Overlegcomité.

Quote Eén week, dat zijn ook meer dan 500.000 extra vaccina­ties die er bij komen. Dat maakt wel degelijk een verschil. Viroloog Steven Van Gucht

Voorzichtigheid

“Het is altijd beter om iets langer langer te wachten”, zegt viroloog Steven Van Gucht in een reactie bij VTM NIEUWS op het ‘binnenplan’, met de volledige heropening van de horeca.

“Eén week, dat zijn ook meer dan 500.000 extra vaccinaties die er bij komen. Dat maakt wel degelijk een verschil. Het hangt ook af van waar je die versoepeling mee gaat combineren. Men wil heel veel gelijk doen. Wij manen toch aan tot wat voorzichtigheid.” Van Gucht laat wel verstaan dat we, als de ziekenhuiscijfers aan dit tempo blijven evolueren, eind mei onder de drempel van 500 bedden op intensieve zorgen kunnen duiken. Die drempel is voor de Vlaamse regering nodig voor de heropening van de horeca binnen. De besmettingscijfers liggen iets moeilijker. “Die blijven toch al een week slabakken.”

Bij de festivals loopt de overheid volgens Van Gucht beter niet te hard van stapel. “Evenementen zullen kunnen doorgaan, maar best niet te groot en onder veilige omstandigheden.” Volgens hem zijn zomerfestivals met 100.000 aanwezigen niet realistisch: “Dat zie ik eerder in het najaar gebeuren”.

Amateursportwedstrijden

Naast het zomerplan staan ook de amateursportwedstrijden morgen op de agenda. Die zijn nog steeds verboden, terwijl sporten in openlucht in groepen van 25 zonder wedstrijdelement wel weer kan. Vlaams minister van Sport van Ben Weyts (N-VA) en premier De Croo lieten vorige week al uitschijnen dat dat wedstrijdverbod allicht sneuvelt.

Terugkeermomenten

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) trekt op zijn beurt met een voorstel voor een terugkeermoment naar het overleg. Het gaat er om werknemers die al lang telewerken één dag per week te laten terugkeren naar de werkvloer. "Het verplicht telewerk heeft tot resultaat geleid in de strijd tegen het virus, maar weegt sociaal door", stelt Dermagne. Zijn Vlaamse collega Hilde Crevits (CDV) laat weten dat ook de Vlaamse regering naar het Overlegcomité trekt met de ambitie om terugkeerdagen mogelijk te maken.

Plexischermen

Tot slot keert ook de discussie over het plexiglas op horecaterrassen terug. In het protocol dat samen met de sector was opgesteld stond dat afscheidingen met plexiglas mogen, maar in het Ministerieel Besluit dat vlak voor de heropening gepubliceerd werd, was dat plots niet langer het geval. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CDV) bevestigde zaterdag dat het thema op de agenda van het Overlegcomité staat, maar benadrukte wel dat de veiligheid moet primeren.

Kritiek

De plannen om in augustus al festivals en massa-evenementen mogelijk te maken, botsten afgelopen weekend hier en daar al op kritiek. Zo zei infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van de GEMS-adviesraad, dat de voorstellen ronduit "haaks staan" op het GEMS-advies. "Ik stel maar vast dat dat aan de kant wordt geschoven", aldus Vlieghe.

Het is afwachten in hoeverre die kritiek gehoor vindt binnen het Overlegcomité en over welke concrete versoepelingen de regeringen een akkoord kunnen vinden. De vergadering start dinsdag om 9 uur.